Météo : la France frappée par un coup de froid

La France est touchée par une baisse brutale des températures depuis quelques jours. Il faisait ainsi 7°C à Fuissé (Saône-et-Loire), dans la matinée du jeudi 12 septembre. Le coup de froid ne devrait cependant pas durer trop longtemps, avec un redoux attendu la semaine prochaine.

À Fuissé (Saône-et-Loire), le thermomètre ne grimpe guère au-delà des 7°C, dans la matinée du jeudi 12 septembre. Des températures dignes de la fin octobre. Un avant-goût de l'automne et un coup de froid bien ressenti par tout le monde dans le petit village. Les températures sont 5 à 7°C en dessous des moyennes de saison.

Une aubaine pour les viticulteurs

Dans cette commune viticole, les vendangeurs, bien emmitouflés, ont commencé à ramasser le raisin dans les parcelles. Cet épisode de froid est une aubaine pour les viticulteurs à l'heure de la récolte. "Pour les raisins, c'est mieux. (...) Ça conserve un peu mieux les arômes et la vendange reste fraîche et intacte", explique Camille Thibert, viticultrice. La baisse des températures, qui s'est installée brutalement depuis quelques jours, ne fait pas les affaires de tout le monde. À Mâcon (Saône-et-Loire), un maraîcher a plus de mal à écouler ses fruits de fin de saison. La nuit de jeudi à vendredi s'annonce encore plus fraîche, mais cet épisode de froid ne devrait pas durer trop longtemps. Un redoux et une hausse des températures sont attendus la semaine prochaine.