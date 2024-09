Pâtisserie : la tarte tropézienne, célébrité sucrée de Saint-Tropez

Outre son côté glamour, Saint-Tropez (Var) est aussi connue pour sa tarte tropézienne. C'est Brigitte Bardot qui l'a rendue célèbre il y a 70 ans, alors qu'elle participait dans le village au tournage du film "Et Dieu… créa la femme".

Saint-Tropez (Var) est connue pour son côté glamour, tape-à-l'œil et sexy. Mais depuis 70 ans, le village de la Côte d'Azur cache un trésor tout en brioche et en crème : une tropézienne à la renommée mondiale. En 1955, sur le port de Saint-Tropez, Brigitte Bardot tourne le film Et Dieu… créa la femme. Gourmande, l'actrice craque pour un gâteau acheté à la boulangerie du village, chez Alexandre Micka. C'est "BB" qui a rendu célèbre la tarte tropézienne il y a 70 ans.

Une recette secrète

Aujourd'hui, Sacha Dufrêne, directeur général de "La Tarte Tropézienne", est le gardien du temple. Son père et Alexandre Micka ont lancé la tarte tropézienne. Alors, il garde précieusement dans un coffre la recette originale, celle qu'adorait "BB". Une recette qu'il préfère garder secrète. Ne comptez pas non plus sur Alain et Christophe Roux, pâtissiers de père et en fils, pour faire des révélations.