Consommation : des articles de sport en seconde main

Que ce soit pour des chaussures, un vélo ou encore un ballon, pourquoi ne pas acheter ce matériel en seconde main ? Les recycleries se sont mises à vendre des articles dont la demande explose.

Les rayons d'articles sportifs sont remplis, mais il y a aussi de la place pour le marché d’occasion. Acheter de la seconde main, pour certains clients de ces enseignes spécialisées, est devenu une évidence. Amateurs de glisse plus ou moins expérimentés, randonneurs, passionnés de vélo... Les adeptes des sports de plein air privilégient de plus en plus le matériel d’occasion. Le marché est en plein essor. Acheter de l’occasion est en effet devenu un choix de consommation, économique et écologique.

Des prix accessibles

À Massy (Essonne), dans une recyclerie sportive, les clients affluent. "Ils viennent acheter des chaussures à quelques euros pour que les parents puissent acheter tous les ans le matériel nécessaire. On veille à ce que les prix soient accessibles", explique la gérante du magasin.