Intempéries dans la vallée d'Aspe : la transhumance impactée

Les intempéries qui ont touché la vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques) le week-end du samedi 7 et dimanche 8 septembre ont eu des effets sur la transhumance. Des bergers ont décidé de faire redescendre leur troupeau plus tôt et ont dû prendre une autre route.

Dans la vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques), la transhumance est chamboulée. Des bergers ont décidé de quitter la montagne plus tôt que prévu. Leur crainte est de ne plus pouvoir redescendre avec leur troupeau si la météo se gâte. Car dans la vallée, les orages du week-end du samedi 7 et dimanche 8 septembre et ses pluies torrentielles ont emporté routes et terrains, rendant l'accès aux chemins d'estives impraticable.

Passer par l'Espagne

Pour redescendre, le berger Olivier Maurin et ses 800 brebis ont dû prendre une autre route et passer par l'Espagne. Il a fallu marcher pendant neuf heures, sur un chemin plus sûr. Ce troupeau vient de passer plus de trois mois, à 1 500 mètres d'altitude, à produire le fromage d'estives. La descente était prévue dans 15 jours. Les brebis profiteront donc un peu moins de la montagne. Faute de route praticable, la fin du trajet a dû se faire en camion pour atteindre la bergerie, où le troupeau passera l'hiver à l'abri.