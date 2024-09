Royaume-Uni : les voyageurs devront payer un visa à 12 euros pour rentrer dans le pays à partir d'avril 2025

À partir du 2 avril 2025, les touristes devront payer un visa à 12 euros pour se rendre au Royaume-Uni. Il s'obtiendra en ligne sous trois jours, et sera valable pendant deux ans.

À l'aéroport ou à la gare, le passeport français ne sera bientôt plus suffisant pour rentrer au Royaume-Uni. Il faudra aussi un visa. La mesure entrera en vigueur à partir du 2 avril 2025, le visa coûtera 10 livres, soit 12 euros, et vous l'obtiendrez en ligne sous trois jours. Dans la matinée du jeudi 12 septembre, au départ des trains pour l'Angleterre, la décision fait réagir. "Si on va là-bas, on dépense de l'argent, ça devrait leur suffire", estime un Français.

L'inquiétude des commerçants de souvenirs

De l'autre côté de la Manche, la nouvelle inquiète, notamment chez les commerçants de souvenirs. Dans un magasin qui propose des bibelots pour les touristes de passage, 10 livres, c'est par exemple un mini Big Ben en moins de vendu. Son gérant craint de voir son chiffre d'affaires baisser. Seule bonne nouvelle : le visa sera valable deux ans.