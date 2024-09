Népal : près de 200 morts dans des inondations records

Des précipitations records se sont abattues au Népal vendredi 27 septembre. Le bilan humain est déjà très lourd : près de 200 personnes ont perdu la vie.

Des inondations ravagent tout sur leur passage, des quartiers engloutis par l’eau. Depuis vendredi 27 septembre, la situation à Katmandou (Népal) est alarmante. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale népalaise, surprenant ses habitants. "La pluie devenait de plus en plus intense, l’eau est entrée dans ma cabine, on a sauté et on est sortis de là", déclare Hari OM Malla, un sinistré.

Un bilan humain lourd

Encore provisoire, le bilan humain s’élève déjà à près de 200 personnes décédées. Parmi celles-ci, 36 étaient dans leur voiture au moment d’un glissement de terrain les enterrant vivantes. À bord d’un bateau, les secouristes tentent de se frayer un chemin. Plus de 3 000 personnes ont été mobilisées afin de venir en aide aux sinistrés. Aujourd’hui, les habitants constatent les nombreux dégâts. Selon l’agence météorologique népalaise, il s’agit des précipitations les plus importantes relevées depuis 54 ans.

