Au Népal, le bilan des inondations s'élève désormais à au moins 192 morts

Les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies diluviennes au Népal ont fait au moins 192 morts, selon un nouveau bilan des autorités, lundi 30 septembre. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a affirmé que 31 personnes sont "toujours portées disparues" alors que de grandes parties de l'est et du centre de ce pays himalayen, et notamment des quartiers entiers de Katmandou, sont sous les eaux depuis vendredi.

L'armée népalaise a pour sa part affirmé qu'elle avait déjà procédé à plus de 4 000 évacuations, notamment avec des hélicoptères, des bateaux à moteur et des canots de sauvetage. Des bulldozers et autres engins excavateurs ont été utilisés pour déblayer les dégâts sur les routes. La paralysie du réseau routier a provoqué dans la capitale les premières pénuries de légumes, dont les prix ont augmenté significativement.

Des précipitations jamais vues depuis 2002

Des précipitations records ont été enregistrées dans les stations de 14 districts du pays. A l'aéroport de Katmandou, par exemple, il est tombé 240 mm de pluie, le plus haut niveau depuis 2002. Les vols intérieurs ont repris dimanche matin à destination et en provenance de la capitale népalaise, après leur interruption complète à partir de vendredi soir.

Les moussons de juin à septembre provoquent chaque année des morts et des destructions dans toute l'Asie du Sud, mais le nombre des inondations et des glissements de terrain meurtriers a augmenté ces dernières années. Les scientifiques expliquent que le changement climatique a aggravé leur fréquence et leur intensité.