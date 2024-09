Au moins 59 morts et 44 disparus dans des inondations au Népal

Ces inondations et ces glissements de terrain ont été provoqués par les fortes pluies qui touchent le pays d'Asie.

Des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont tué au moins 59 personnes au Népal, a annoncé samedi 28 septembre la police, qui a aussi fait état de 44 personnes disparues et 36 blessés. Face aux importantes précipitations qui ont commencé vendredi, les autorités avaient mis en garde contre les crues soudaines de plusieurs rivières. Celles de la capitale Katmandou ont gonflé, inondant les maisons et les voitures proches des berges. Des glissements de terrain ont bloqué plusieurs autoroutes, laissant des centaines de personnes en difficulté.

Plus de 3 000 membres des forces de sécurité ont été déployés pour participer aux opérations de sauvetage à l'aide d'hélicoptères et de bateaux à moteur. Tous les vols intérieurs au départ de Katmandou ont été annulés à partir de vendredi soir, affectant plus de 150 départs.

Les moussons de juin à septembre provoquent chaque année des morts et des destructions dans toute l'Asie du Sud, mais le nombre d'inondations et de glissements de terrain mortels a augmenté ces dernières années. Les experts affirment que le changement climatique a aggravé leur fréquence et leur intensité.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.