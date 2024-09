Beyrouth : Les Libanais plongés dans l'incertitude

Deux jours après la mort de Hassan Nasrallah, le Liban continue d’être la cible numéro un d'Israël. À Beyrouth, certains habitants sont toujours sous le choc de l’assassinat du leader du Hezbollah et se demandent quand les bombardements cesseront.

Les cloches sonnent dans la capitale libanaise en ce dimanche 29 septembre. Exceptionnellement, un drapeau libanais est porté jusqu’à l’autel. Les paroissiens sont réunis dans cette église pour prier ensemble et partager leurs peurs face à la suite des événements. Tous se demandent quand les bombardements cesseront. Un père de famille chrétien avoue avoir peur pour ses enfants. De l’autre côté de la ville, une mère et son fils confient ne plus sortir de leur appartement et réfléchissent même à rentrer en France.

1 million de Libanais à la rue

Les offensives israéliennes ont condamné de nombreux habitants à devoir quitter leurs maisons. Au total, près d'un million de Libanais ont dû trouver refuge chez des proches ou, pour les plus démunis, dans la rue. Alors que l’inquiétude grandit quant à une nouvelle attaque d’Israël, le pays a décrété trois jours de deuil national en l’honneur de Hassan Nasrallah. Des funérailles devraient également avoir lieu, mais pour le moment, aucune information n’a été communiquée.

