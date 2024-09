Reportage "C'est triste, déprimant, stressant" : l'inquiétude de la diaspora libanaise à Paris face aux multiples frappes israéliennes

Depuis lundi 23 septembre, plus de 700 personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées au Liban par l'armée israélienne et 90 000 personnes ont pris la fuite. Et alors que la crainte d'une intervention au sol grandit dans le pays, la diaspora libanaise s'inquiète. Ils sont environ 50 000 en France. Plusieurs d'entre eux étaient réunis dimanche place de la République et à la cathédrale Notre-Dame-du-Liban, dans le 5e arrondissement de Paris.

À la sortie de la cathédrale, les visages sont marqués. Tous les fidèles rencontrés nous confient s'inquiéter quant à l'avenir de leur pays. "C'est triste, c'est déprimant, c'est stressant. On ne sait plus, souffle l'un d'entre eux. En fait, on ne sait plus rien. On ne sait plus ce qui va se passer."

Une peur renforcée par la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nabil n'est pas certain que ce soit positif. "Même si on ne soutient pas le Hezbollah et ses actions, c'est un parti politique qui représente plus d'un tiers de la population libanaise, lance-t-il. Je pense qu'avec sa mort va commencer une colère dans cette communauté-là qui peut peut-être augmenter les violences."

La crainte d'une intervention militaire terrestre

Pour Patrick, Nasrallah a servi de prétexte pour attaquer le Liban. Il redoute désormais une intervention militaire terrestre d'Israël. "Ils continuent pour autant les bombardements. Donc on se pose la question des motivations réelles. Est-ce que ce n'est pas juste une annexion cachée qui a lieu en ce moment même ?"

Cette inquiétude, les Franco-libanais présents place de la République dimanche la partagent aussi. Parmi eux, Cynthia, drapeau libanais noué autour de ses épaules. Comme beaucoup, elle réclame un cessez-le-feu immédiat. "Si c'était ça l'argument, que nous, on combat un parti politique qui est en train de détruire le Liban, que ça soit vrai ou pas, bon, très bien. Maintenant, vous l'avez fait. Et alors, après ?"

"Et malheureusement, je sens que tout ça, c'est un complot contre les Libanais. C'est juste nous qui souffrons, en fait." Cynthia, manifestante à Paris à franceinfo

Les manifestants exigent aussi un engagement plus fort de la France auprès du Liban, plus fort que de simples mots.