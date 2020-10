Tempête Alex : les proches des sinistrés restent sans nouvelles

Des images de communes méconnaissables et d'habitations arrachées, dévastées par les eaux, plongent dans l'angoisse les familles qui n'arrivent pas à joindre leurs proches sur place. La famille d'Alexandre Médic, 53 ans, est sans nouvelles de lui depuis le passage de la tempête Alex, le 2 octobre. Sa maison, située à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), a été complètement submergée et détruite. Son ex-femme et sa fille tentent de le joindre depuis plus de 48 heures. "J'ai peur, on s'imagine le pire", confie la jeune Malissa.

Des groupes d'entraides sur internet pour retrouver les sinistrés

Pour retrouver la trace de son ex-mari, Claire Janon a posté un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Depuis le 2 octobre, les groupes d'entraide fleurissent sur internet, les familles des sinistrés y postent des messages et des photos dans l'espoir d'avoir des nouvelles. Âgés de 85 et 91 ans, Arlette et Georges Dahon ne sont plus joignables. Ils habitent à Fontan, au nord de la vallée de la Roya. Leur fille a tenté de joindre les autorités sur place pour avoir plus d'informations, sans succès.