Mort de Victorine Dartois : une marche blanche à Villefontaine en hommage à la jeune fille

Une marche blanche a rassemblé près de 4 000 personnes à Villefontaine (Isère) dimanche 4 octobre. La commune est sous le choc depuis la découverte lundi 28 septembre du corps de Victorine, une étudiante de 18 ans. En tête de cortège, la famille de la jeune fille était présente, de même que des proches. Son frère a pris la parole.

"Je t'aime ma soeur"

"Cette gamine, c'était un soleil et quand on vous enlève le soleil, il ne reste pas grand chose. On n'est pas de la famille, mais ça touche profondément", souffle un homme. "On est tous là pour une même cause et c'est important de soutenir la famille, je pense que ce n'est qu'un plus pour eux, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls", estime une jeune femme. "On se met à la place des parents et on est toutes mamans, on n'ose imaginer le drame que c'est", déplore une autre femme. Une fois le cortège arrêté, le frère de l'étudiante s'est exprimé au micro. "Victorine, tu nous laisses ton visage d'ange et seras toujours belle aux yeux de tous, je t'aime ma soeur", a-t-il soufflé, sous les applaudissements du cortège.

