VIDEO. Tempête Alex : à la recherche des habitants de Saint-Martin-Vésubie avec les secouristes

À Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), des secouristes sont en mission pour venir en aide aux sinistrés de la tempête Alex. Ils ont entre 22 et 39 ans et la plupart a l'habitude des catastrophes naturelles, même si celle-ci est d'une rare violence. Leur objectif : se rendre de l'autre côté de la route effondrée. Les secouristes avancent dans des conditions difficiles. Chacun d'entre eux porte un sac d'une vingtaine de kilos et la pluie qui tombe à nouveau rend le terrain glissant, ils doivent redoubler de vigilance. Après une heure de marche, ils arrivent au plus près des habitations.

"On se sent entouré ; c'est de ça dont on a besoin"

Sans connexion, les secouristes tentent malgré tout de localiser les habitants bloqués chez eux. Sur les bords de la rivière, les maisons sont, pour la plupart, désertes. Ils finissent par tomber sur Anne-Marie, 77 ans. Elle a tout perdu dans la tempête. "On se sent entouré, c'est de ça dont on a besoin", dit-elle en remerciant les secouristes. Ils continueront d'apporter de la nourriture et de l'eau tant que les habitants du village, coupés du monde, ne seront pas évacués.

