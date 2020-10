Tempête Alex : les habitants de Saint-Martin-Vésubie dans l'attente d'être évacués

Un ballet incessant d'hélicoptères atterrit à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) dimanche 4 octobre, toujours coupé du monde après le passage de la tempête Alex deux jours plus tôt. À leur bord, des stocks de nourriture et des bouteilles d'eau, ce à quoi le village n'a plus accès depuis bientôt 48 heures. C'est ensuite aux sinistrés de quitter la commune, direction Nice. "On a hâte", confie une mère de famille.

"Les familles avec enfants en priorité"

Dans la file, certains s'impatientent. Tous n'ont pas pu monter dans un hélicoptère. "Hier soir, on était sur le parking prêts à partir, on nous a dit : 'non, l'hélicoptère ne viendra pas', donc on a dû remonter au village ; l'attente est insupportable", témoigne un sinistré. Devant la mairie, ils sont encore des dizaines à attendre d'être évacués. "On fait partir les familles avec enfants en priorité", explique une femme. Pour donner des forces aux habitants, un boulanger-pâtissier de la commune a décidé d'offrir ses stocks. Selon la mairie, plus de 100 personnes ont déjà pu être évacuées par hélicoptère.

