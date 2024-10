Crues et inondations : le désarroi des agriculteurs face aux catastrophes climatiques

Les crues ont fortement impacté les éleveurs, les arboriculteurs et les viticulteurs de plusieurs départements, notamment en Ardèche et dans les Yvelines.

Des hectares de pommiers complètement immergés. Christophe Guigue, arboriculteur, est désemparé face à l’ampleur des dégâts. L’eau a presque tout envahi : “On a des vergers un peu plus haut qui n’ont pas été récoltés et qui sont trempés. Tout ce qui a été trempé est perdu. On a subi plusieurs aléas climatiques depuis quelques années donc ça s’accumule et ça commence à faire beaucoup”, explique-t-il.

Des viticulteurs et des agriculteurs impactés

Les terres de Christophe Guigue sont situées non loin de la rivière Ardèche. La pluie est tombée dans le nord du département mais la crue soudaine a rapidement inondé ses terrains. À quelques kilomètres de là, un vigneron constate aussi les dégâts. La rivière Chassezac est sortie de son lit. La force du courant a tout fait plier.

À travers toute la France, les intempéries menacent les récoltes comme dans les Yvelines. Les crues de ces dernières heures ont également laissé des traces chez les agriculteurs concernés par les inondations.

