Crues et inondations : quel avenir pour les communes dévastées ?

48 heures après les crues historiques qui ont touché une partie de la France, la question de l’après se pose déjà pour les communes meurtries par les dégâts. À Rive-de-Gier (Loire) et Givors (Rhône), de nouveaux aménagements semblent nécessaires pour mieux protéger la population.

Pour les villes construites sur des cours d'eau, la lutte face à la nature semble perdue d’avance. Après les crues historiques à Rive-de-Gier, la cohabitation entre le fleuve et les habitants est de plus en plus difficile. Dans une médiathèque de la commune, l’eau et la boue ont inondé les moindres recoins et l’heure est maintenant au bilan pour la municipalité. Le maire réfléchit à libérer le cours d’eau, mais avant cela il faudra du temps et de l’argent.

Mieux protéger la population

À quelques kilomètres de là, à Givors, la digue naturelle censée limiter la montée de la rivière n’a pas suffi. Les habitants aimeraient que la commune réaménage la digue ou bien trouve d’autres solutions pour se protéger des prochaines intempéries. Il y a cinquante ans, la rivière du Gier ne passait pas à cet endroit mais des travaux ont été faits pour la construction d’une zone commerciale, elle aussi touchée par les inondations aujourd’hui.