Tempête Helene : la catastrophe prend un tournant politique alors que 600 disparus sont encore recherchés

Les images des dégâts causés par la tempête Helene sont stupéfiantes. Une catastrophe d'une ampleur encore jamais vue dans le pays. La Maison Blanche parle de 600 morts probables s'ajoutant aux 130 victimes déjà identifiées.

Certains toits sont à peine apparents et les rues sont submergées par un torrent. C'est le bref tableau de ce qu'il reste de Asheville en Caroline du Nord, où l'ouragan Helene a emporté tout un pan de montagne, arraché des maisons à la berge et détruit des ponts. Des centaines de sinistrés attendent toujours d'être secourus, un travail complexifié par l'état des routes. En effet, elles ont été dévastées par la force du courant. Plus d'un million d'habitants sont toujours privés d'électricité et d'eau potable. Les nerfs des volontaires venus aider sont aussi mis à rude épreuve : "Il n'y a plus d'eau, les gens passent leurs nuits devant les stations-service pour avoir de l'essence", raconte même une bénévole.

Les enjeux politiques de la catastrophe naturelle

Le bilan provisoire fait état de 130 victimes décédées et 600 disparus. Une catastrophe naturelle qui s'invite dans la campagne pour l'élection présidentielle américaine. Donald Trump s'est rendu lundi 30 septembre auprès des sinistrés tout en dénonçant la gestion de cette crise par les Démocrates.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.