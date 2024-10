Consommation : l'entreprise Héritage met de vieilles marques de produits ménagers au goût du jour Durée de la vidéo : 2 min Consommation : l'entreprise Héritage met de vieilles marques de produits ménagers au goût du jour Consommation : l'entreprise Héritage met de vieilles marques de produits ménagers au goût du jour (France 2) Article rédigé par France 2 - L. Franchineau, M. Julia, H. Riou du Cosquer, A. Fleurent France Télévisions JT de 13h France 2

Lessive Bonux, cirage Baranne... L'entreprise Héritage ressuscite de vieilles marques de produits ménagers. Si les produits sont pour la plupart vendus un peu plus cher que la concurrence, l'entreprise prône la qualité et le made in France.

Créée en 1958, la marque de lessive Bonux fait aujourd'hui peau neuve. Avec Bonux, sept autres produits ont fait leur retour, comme le cirage Baranne, vieux de plus de 100 ans, qui fait la fierté de celui qui a su ressusciter ces vieilles marques, Richard Lerosey, le directeur général d'Héritage. Le prix est le seul bémol pour ces marques. Pour les produits d'entretien, comptez 4,34 euros pour Décap'four, contre 1,54 euro pour Apta. Le constat est le même pour le dépoussiérant O'Cedar. Seule la lessive Bonux est moins onéreuse que certaines concurrentes. +50% de chiffre d'affaires en trois ans L'entreprise prône la qualité, avec des produits made in France, comme dans une usine à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Ce jour-là, c'est la fameuse lessive qui est concoctée. La PME a rapatrié 80% des chaînes de production dans l'Hexagone. En 2024, plus d'un million de bidons de lessive ont été produits. L'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 50% en trois ans, et souhaite encore élargir son portefeuille de marques avec le secteur de la parfumerie. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.