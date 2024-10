Baie du Mont Saint-Michel : des jeunes phoques menacés retrouvent la mer grâce à une association

Une nouvelle initiative a pris forme dans la baie du Mont Saint-Michel pour sauver les phoques en danger. Une association recueille les bébés phoques coupés de leur environnement.

Sur la baie du Mont Saint-Michel, des enfants retiennent leur souffle avant de voir deux bébés phoques sur le point de retrouver leur liberté. Les caissons de Lucky et Vanda, les jeunes phoques, sont alors ouverts, et chacun peut se diriger vers la mer. Lucky s'enfonce et disparaît. Vanda, quant à elle, revient sur la plage, notamment vers les soigneuses qui se sont occupées d'elle quand elle a été retrouvée abandonnée en juillet 2024 : "Ça fait trois mois qu'on l'élève et elle ne connaît pas du tout la mer, ça peut être impressionnant", raconte une soigneuse.

Le comportement des touristes mis en cause

Les deux jeunes phoques n'auraient pas dû quitter la mer. La faute revient à des touristes qui les ont trop approchés. Sur une vidéo, il est possible de voir que les animaux sont pris de panique alors que des touristes approchent. Les phoques se jettent à l'eau, laissant les nouveau-nés qui ne peuvent pas suivre le mouvement. Une association s'occupe alors de les recueillir jusqu'à ce que les phoques soient assez grands pour retourner dans leur habitat naturel.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.