Guerre au Proche-Orient : des opérations terrestres israéliennes au Liban

L’armée israélienne a lancé des incursions, lundi 30 septembre, dans le sud du Liban, ouvrant une nouvelle phase de la guerre. Cette opération ravive le souvenir de la guerre de 2006.

Le sud du Liban sous le feu des bombes. Ce mardi 1er octobre, des combats intenses entre Israël et le Hezbollah ont débuté. Dans la nuit, l'armée israélienne affirme avoir franchi la frontière avec le Liban pour la première fois depuis 2006. Sur des images diffusées, on voit un groupe de soldats d'élite recevant les dernières opérations. L'armée israélienne a précisé dans un communiqué que ces opérations terrestres étaient "limitées" et "localisées" et qu'elles visaient "des cibles et des infrastructures terroristes" du Hezbollah.

De nouvelles frappes

Le Liban a de son côté positionné son armée dans le sud du pays. L'armée israélienne mène depuis plusieurs jours des bombardements intenses et meurtriers sur le Liban. De nouvelles frappes ont été menées par Israël sur le sud de Beyrouth au cours de la nuit.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus