Climat : un vent polaire s’abat sur le Canada et les États-Unis

Depuis le vendredi 3 février, un vent polaire sévit en Amérique du Nord. La température descend à - 40 °C à certains endroits du nord-est des États-Unis.

Pas de visibilité à quelques mètres, et un blizzard qui atteint les moins 40 °C par endroits. C’est ce à quoi sont soumis les habitants du nord-est des États-Unis et du Canada, depuis le vendredi 3 février. La jetée qui mène au lac Ontario, à la frontière des deux pays, semble comme figée par le froid. La surface de l’eau est, elle, parsemée de petits blocs de glace. Un étrange phénomène est également visible au-dessus du lac Saint-Laurent (Canada). Le choc des températures entre le vent glacial et l’eau crée une fumée, appelée fumée de vent arctique.

- 78 °C ressentis

Dans la ville de Boston (États-Unis), les températures ont atteint le record de - 25 °C. Toutefois, le vent polaire transforme le ressenti pour les habitants en - 40 °C. C’est du jamais vu depuis 1944. Au sommet du mont Washington (États-Unis), à plus de 2 000 mètres, les températures sont ahurissantes : - 78 °C ressentis.