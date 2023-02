Cambodge : Koh Rong, un paradis préservé du tourisme de masse

Au Cambodge, l'île de Koh Rong revendique un nouveau tourisme écologique. L'électricité ne fonctionne que quelques heures par jour, et les hôteliers nettoient eux-mêmes le rivage.

Koh Rong, au large du Cambodge est un joyau méconnu de l'Asie du Sud-Est. Paradisiaque, elle a échappé au tourisme de masse. Sa nature est vierge, et ses eaux translucides. Il n'existe qu'une route goudronnée, pas de gros immeubles, et l'électricité ne fonctionne que quelques heures par jour. En mer, les pêcheurs suivent toujours des techniques traditionnelles. Chhem Chaiya pêche à la ligne, et attrape entre 5 et 10 kg de poisson par jour. "Je suis content que l'on ait gardé nos traditions", confie-t-il.

Les hôteliers en bord de mer nettoient eux-mêmes le rivage

Pour ne pas défigurer la côte, les autorités empêchent toute construction à moins de 60 mètres de la mer. Conscient de la fragilité de l'environnement, tous les hôteliers en bord de mer nettoient eux-mêmes deux fois par semaine le rivage. Les sacs sont ensuite envoyés dans un centre de traitement de déchets sur l'île. Koh Rong restera-t-elle paisible et reculée ? De nombreux promoteurs immobiliers s'y intéressent, et des investisseurs chinois ont obtenu l'autorisation d'y construire un aéroport. Les visiteurs ne peuvent pour le moment débarquer qu'en bateau.