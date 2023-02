Enjeux de pouvoir : qu’est-ce que la zone de très haute altitude ?

Alors que des ballons chinois ont été observés au-dessus des États-Unis et de l’Amérique latine, la question de la zone nommée très haute altitude est relancée.

Deux ballons chinois ont été repérés en deux jours au-dessus des États-Unis et dans le ciel de l’Amérique latine. Les Américains dénoncent des ballons espions. La Chine, quant à elle, affirme que ce sont des sondes météos. Aucune certitude pour l’instant, toutefois la bataille de la stratosphère a commencé, sans attendre ces réponses. L’enjeu de pouvoir est plus exactement une zone nommée "très haute altitude". Elle n’est pas accessible aux avions de ligne et trop basses pour les satellites. Elle est comprise entre 20 et 100 kilomètres de hauteur.

Un dispositif moins cher que les satellites

C’est un territoire peu exploré jusque-là, qui intéresse de plus en plus les armées. Les ballons sont très difficiles à détecter et à abattre. Par ailleurs, ils sont beaucoup moins chers que des satellites. Ils permettent d’observer des sites et de capter des conversations. Grâce à l’intelligence artificielle, ils pourraient même se diriger seul, en choisissant les vents qui les conduirait à une cible.