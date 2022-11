Canicule : l’été 2022 meurtrier

Cet été fut le second plus chaud en France. Une chaleur qui a eu pour conséquence un taux de mortalité très élevé. Le journaliste Damien Mascret, présente les chiffres de cet été mortel.

Début septembre, il était annoncé jusqu'à 11 000 morts liés à la canicule. “En réalité Santé Publique France estime aujourd’hui que la surmortalité pendant les périodes de canicule de cet été s’est élevée à 2 816 décès en excès par rapport au nombre de décès normalement attendus”, confie le journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13 mardi 22 novembre. Des départements ont enregistré une surmortalité supérieure à 10 %, la moitié Sud est la plus touchée.



Limiter le nombre de morts

Ce funeste bilan deviendra sans doute une habitude. “Depuis la canicule de 2003, avec 15 000 morts, la France s’est dotée d’un plan canicule performant, mais il faut aller plus loin, mieux prédire les pics de chaleur même pour un ou deux jours”, argumente le journaliste. Alerter les populations grâce aux smartphones est aussi une possibilité. Plus de 4 millions de sms d'alerte ont été envoyés cet été. Il faudra aussi, selon Damien Mascret, “largement mieux adapter les logements et les villes à ce qui va devenir notre quotidien”.