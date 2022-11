Animaux : des pingouins remarqués sur la Côte d’Azur

France 3 Côte d'Azur : C. Napoli, S. Neuquelman, F. Touitou

Depuis plusieurs jours, quelques habitants de Nice ou de Cannes ont signalé avoir vu des pingouins. Une espèce qui n’a pourtant pas ses habitudes sur les côtes françaises.

Cédric Palerme, moniteur de plongée n’en revient toujours pas. Pour la première fois en 20 ans, il a croisé la route d’un animal qu’il n’avait jamais observé. Dos et tête noirs, plumes ventrales blanches et propulsion sous-marine par les ailes, c’est bien un pingouin tordal. Et ce n’est pas le seul dans la région, depuis plusieurs jours, les signalements se multiplient sur la Côte d’Azur.



"Une espèce extrêmement rare"

"Je l’ai aperçu, au départ, je n’ai pas remarqué que c’était un pingouin. Il faisait des allers-retours très près du bord, il s’arrêtait devant nous, il n’était pas du tout effrayé", se souvient Jean-Charles Delaval, habitant de Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes). Plusieurs cadavres ont été découverts sur les plages. "En hiver, les populations du Nord de l’Europe viennent se regrouper dans l’océan Atlantique et la mer Méditerranée, ce qui peut augmenter les chances d’en voir, mais cela reste une espèce extrêmement rare", fait savoir Renaud Vaucot, capacitaire chez "PACA pour demain".