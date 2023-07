Canicule : le sud de l’Europe suffoque

Toute l’Europe du Sud fait face à une vague de chaleur. L'Andalousie est en alerte rouge à la canicule, alors que Rome est déjà dans la fournaise.

À Rome (Italie), la visite du Colisée relevait du supplice, ce lundi 17 juillet. La chaleur humide est étouffante. Chacun a sa méthode pour se rafraîchir. La bouteille d’eau devient indispensable, alors que la température a atteint 40 degrés. "On va essayer de voir les monuments historiques, si les vieilles pierres sont plus fraîches", avance un touriste. Devant le Vatican, même les pèlerins habitués aux fortes températures sont éprouvés. "On se rend compte qu’il fait plus chaud par rapport à (…) chez nous en Afrique par exemple, en République Démocratique du Congo", confie un prêtre.



L'Andalousie durement touchée

Les services publics de santé sont sur le qui-vive, et appellent chaque jour les personnes les plus fragiles qui se sont inscrites. "Je pose des questions spécifiques pour m’assurer qu’elles n’ont pas déjà des symptômes ou des signes d’alerte", explique Federico Fratoni, infirmier. Toute l’Europe du Sud-Est est touchée par la vague de chaleur. En Andalousie, le mercure a grimpé jusqu’à 43 degrés cet après-midi, et aucun répit n’est prévu dans l’immédiat.