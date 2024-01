TikTok, WhatsApp, Temu... Les applications les plus téléchargées par les Français en 2023

Temu, Netflix, Instagram... Le site Data.ai a dévoilé la liste des applications pour smartphones les plus téléchargées par les Français en 2023. Après avoir analysé les données de centaines de milliers d'applications, une intelligence artificielle a permis de classer ces applications. Des téléchargements largement orientés par l'âge des utilisateurs mais aussi par l'inflation.

Les Français ont passé en moyenne 3,6 heures sur leur téléphone chaque jour. Contre 6 heures par jour pour un Indonésien et 4,4 heures pour un Américain. Un temps passé essentiellement sur les différentes applications des smartphones. Les Français en ont téléchargé 2,160 milliards en 2023, soit 30 millions de plus qu'en 2022. La France est ainsi à la 17e place des pays qui téléchargent le plus d'applications. Tout en haut du classement, la Chine qui a téléchargé plus de 113 milliards d'applications en 2023.

Temu, application la plus téléchargée en 2023

L'inflation a particulièrement pesé cette année dans le choix des téléchargements des Français. Les applications d'achats qui permettent de faire des économies sont celles qui ont été les plus téléchargées : 57,2 millions de téléchargements. L'application la plus téléchargée par les Français en 2023 est Temu, la plateforme chinoise souvent critiquée pour son utilisation des données de ses utilisateurs et qui permet d'acheter des vêtements, jouets ou ustensiles d'électroménager à prix cassés. Les applications d'achats enregistrent une hausse de 26% de leurs téléchargements en France en un an.

Classement des applications par le nombre de téléchargements en 2023 (source : data.ai) (STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Les Français se sont également beaucoup tournés vers les applications qui facilitent leur vie quotidienne : 49,5 millions de téléchargements en 2023. Dans ce domaine, la plus téléchargée est Too Good To Go, l'application anti gaspi qui permet d'acheter de la nourriture moins chère. Les applications de divertissement arrivent en troisième position avec 43,5 millions de téléchargements en 2023. Et Netflix est en tête. Les réseaux sociaux arrivent à la quatrième place avec 34,7 millions de téléchargements. Les deuxième et troisième applications les plus téléchargées en 2023 sont WhatsApp et TikTok.





L'étude recense aussi les applications pour lesquelles les Français ont dépensé le plus d'argent en 2023. En tête, on trouve le site de vidéos Disney + mais aussi l'application de rencontre Tinder et la plateforme de musique Deezer. Au total, la facture des téléchargements pour les Français s'élève à 2,2 milliards d'euros (2,4 milliards de dollars). Un chiffre en hausse de 16% sur un an. Globalement dans le monde, le marché des applications mobiles a bondi de 3% en 2023.

Le temps passé sur chaque application en 2023 est aussi passé au crible. Ainsi en France, c'est sur YouTube que les Français ont passé le plus d'heures, avec 6,3 milliards d'heures, devant Google Chrome et ses 5,5 milliards d'heures et TikTok avec 5,3 milliards d'heures.

TikTok star chez les 18-24 ans, Waze pour les plus de 45 ans

Les usages, et les applis qui vont avec, varient énormément d'une classe d'âge à une autre. Chez les 18-24 ans, les réseaux sociaux arrivent largement en tête des téléchargements en 2023. Sur le podium, sur la première marche, Instagram devance TikTok, Snapchat, Netflix et Spotify. Les réseaux sociaux sont aussi plébiscités par les 25-44 ans qui ont téléchargé massivement WhatsApp, devant Facebook et Facebook Messenger. Mais on remarque aussi une croissance importante des applis de consommation et d'achats Amazon et Leboncoin.

En revanche chez les plus de 45 ans, les réseaux sociaux quittent le top 5 des applications les plus téléchargées pour laisser la place aux applications qui facilitent la vie quotidienne comme celle de guidage Waze, en tête du classement devant Adobe Reader, One Drive ou Microsoft Office, des applis qui facilitent le traitement de documents. La consommation reste une priorité : Lidl Plus qui permet d'obtenir des remises sur de nombreux produits de la marque, boucle ce top 5.