VIDEO. : "Pizzagate : Hillary Clinton face au complot" : regardez "La Fabrique du mensonge", le documentaire sur les fake news

"Fake news" : c'est un mot qui a envahi notre quotidien et une réalité qui concerne tous les domaines, de la politique aux faits divers en passant par la santé. Les motivations de ceux qui fabriquent ces fausses informations sont multiples : influencer l’opinion, changer le cours d’une élection ou tout simplement gagner de l’argent.

Comment naissent et se propagent les "fake news" ? Qui en sont les instigateurs ? Comment ont contre-attaqué ceux qui en ont été la cible ? Pour répondre à ces questions, France 5 et franceinfo.fr proposent de voir, samedi 6 avril à 20h20, Pizzagate : Hillary Clinton face au complot, le quatrième numéro de la série de six documentaires initiée par Félix Suffert Lopez, et réalisée par Arnaud Lievin et Elsa Guiol, La Fabrique du mensonge.

Une théorie qui a failli finir en drame

En décembre 2016, l’Amérique découvre l’existence d’une théorie inventée de toutes pièces : le pizzagate, une histoire invraisemblable selon laquelle la candidate à la présidentielle Hillary Clinton et son directeur de campagne John Podesta seraient à la tête d’un réseau pédophile basé dans une pizzeria de Washington. Une théorie passée en un temps record sur le web, grâce au plus puissant des moteurs de recherche, Google, et qui a failli conduire à un drame bien réel, lorsqu’un homme armé a fait irruption dans la pizzeria pour "libérer les enfants".

