États-Unis : ils chassent les promotions en supermarché pour revendre sur Amazon

Ce sont des chasseurs de promotions. Ils arpentent les rayons des grandes surfaces afin d'acheter des produits bon marché qu'ils vont ensuite revendre sur Amazon. Aux États-Unis, ces petits malins sont de plus en plus nombreux et très organisés, avec un logiciel qui permet de repérer les bonnes affaires et les marges éventuelles.

Un bénéfice très confortable

"On n'achète pas pour nous-mêmes, on va tout revendre. C'est comme une chasse au trésor, une chasse aux bonnes affaires", explique une mère de famille en partance pour une grande surface avec son mari et ses enfants, dans l'Arizona (États-Unis). Ils sont deux millions dans le pays à chasser les super-soldes pour revendre ensuite les produits sur Amazon.

Par exemple, un jeu de Monopoly en promotion à moins de 20 dollars sera revendu deux fois plus cher. Un particulier en achète donc 170 d'un coup au magasin. Sur les smartphones, une application permet, en scannant un produit, de connaître le prix de revente sur Amazon et donc le profit potentiel. Le site s'occupe d'expédier les produits aux acheteurs et prend 15% de commission. Le couple de l'Arizona se fait, après impôt, 14 000 dollars par mois.

