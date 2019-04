REPLAY. "Brexit : référendum, mensonges et réseaux sociaux" : regardez "La Fabrique du mensonge", la série documentaire sur les fake news

"Fake news" : c'est un mot qui a envahi notre quotidien et une réalité qui concerne tous les domaines, de la politique aux faits-divers en passant par la santé. Les motivations de ceux qui fabriquent ces fausses informations sont multiples : influencer l’opinion, changer le cours d’une élection ou tout simplement gagner de l’argent, comme le montre La Fabrique du mensonge, une série de six documentaires initiée par Félix Suffert Lopez, et réalisée par Arnaud Lievin et Elsa Guiol. Franceinfo.fr vous propose de revoir le premier volet, intitulé Brexit : référendum, mensonges et réseaux sociaux.

Une fausse information pour manipuler l'opinion

Cet épisode explique comment, au Royaume-Uni, les dirigeants de la campagne pro-Brexit ont fabriqué de toutes pièces un mensonge : en quittant l’Union européenne, le pays pourrait économiser 350 millions de livres par semaine et les affecter à la Sécurité sociale. Un mensonge diffusé de manière industrielle sur les réseaux sociaux, pour toucher les citoyens. C'est la première fois dans l'histoire que les réseaux sociaux et l'utilisation des données personnelles ont autant perturbé un scrutin. Une méthodologie dupliquée ensuite lors de nombreuses élections à travers le monde.