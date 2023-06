Fiscalité : vers un durcissement des règles pour les propriétaires de locations saisonnières ?

Le gouvernement veut mettre fin à une fiscalité qu'il juge trop avantageuse envers les propriétaires qui louent des logements saisonniers sur les plateformes. Ce type de location est en pleine explosion et pose de nombreux problèmes de logement.

Les locations de meublés touristiques sont dans le viseur de Bercy. Le gouvernement voudrait taxer davantage les propriétaires. Aujourd’hui, ils bénéficient d’un abattement forfaitaire de 71%, plus que pour les autres types de location. Cette niche fiscale a été mise en cause par Bruno Le Maire, vendredi 9 juin. "Il n’y a pas de raison de conserver cette fiscalité qui conduit à des excès", a indiqué le ministre de l’Économie sur BFMTV. Ces excès sont d’autant plus palpables que le nombre de biens en location a explosé. En dix ans, on serait passés de 30 000 annonces à 750 000 sur le site AirBnb.

Vers une décision en octobre

À Arès (Gironde), ces meublés de tourisme qui se multiplient commencent à poser problème au maire, Xavier Deney. Ce dernier déplore : "On est une ville qui est en train de mourir, tout simplement parce qu’on ne sait pas garder notre jeunesse. Il y a des logements qui sont pris pour deux ou trois mois". Tout un écosystème s’est créé autour de ce marché avec des concierges qui s’occupent de la remise de clés. Pour une professionnelle du secteur, taxer plus les propriétaires ne les fera pas renoncer. De leur côté, les plateformes rappellent que les loueurs ne sont pas spéculateurs et que le revenu médian est de 3 900 euros par an. Le gouvernement prendra sa décision en octobre.