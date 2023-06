Eurozapping : plusieurs migrants décèdent en tentant de rejoindre l'Espagne

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du vendredi 9 juin.

Les opérations d'aide humanitaire pour l'Ukraine ont débuté en Allemagne. La Croix-Rouge gère les stocks et envoie des colis remplis de matériel de secours, de bidons d'eau potable, ou encore de produits d'hygiène. Ces 13 tonnes d'aide parviendront aux villes inondées après l'explosion du barrage de Kakhovka, si la Russie ne bloque pas leur accès.

Sur la plage d'Almeria, en Espagne, des migrants ont survécu à un naufrage. Les garde-côtes espagnols ont sauvé 130 personnes de la noyade. Leur embarcation de fortune a chaviré tout près du rivage, et plusieurs personnes n'ont pas pu être sauvées. Les contrôles se sont durcis depuis le début de l'année, et le nombre de tentatives de rejoindre l'Europe via la péninsule ibérique est en forte baisse.

Un ferry autonome inauguré en Suède

Dans la baie de Stockholm, en Suède, un ferry entièrement autonome a été inauguré. À bord, le pilote se contente de superviser la machine, entièrement électrique et à usage commercial. "Le système se met à jour dix fois par secondes, donc si un bateau change de direction, ou si un canoë croise notre route, la machine le voit en moins d'une seconde", explique son concepteur, Erik Nilsson.