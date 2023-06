Santé : l'inquiétante hausse des prescriptions d'oxycodone

Durée de la vidéo : 2 min.

Article rédigé par Y. Haefele - franceinfo France Télévisions

L'oxycodone, une molécule aux effets sembables à la morphine, est de plus en plus prescrite. Mais elle peut s'avérer plus dangereuse, notamment parce qu'elle est addictive. Aux États-Unis, les cas d'overdose sont nombreux.

À terre, aux États-Unis, un homme est victime d'une overdose d'opioïdes. "Il aurait vraiment pu mourir. Heureusement pour lui, les passants avaient sur eux un médicament anti-overdose", explique un urgentiste. Plusieurs molécules sont régulièrement mises en cause dans le pays, dont l'oxycodone. Comme la morphine, il s'agit d'un antalgique, un médicament antidouleurs puissant. Cette molécule est de plus en plus prescrite en France. En Nouvelle-Aquitaine, cette hausse est même de 25% en quatre ans. Des effets indésirables et un risque d'addiction "Jusque dans les années 2010, l'indication était réservée principalement aux douleurs d'origine cancéreuse", explique Maryse Lapeyre-Mestre, responsable du centre d'addictovigilance de Toulouse. L'oxycodone a des effets indésirables comparables à ceux de la morphine, mais a en plus le désavantage de présenter un risque d'interaction médicamenteuse. Difficile, dès lors, d'expliquer son succès, d'autant qu'elle est addictive.