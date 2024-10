Direct Guerre au Proche-Orient : trois journalistes tués dans une frappe israélienne, selon un média d'Etat libanais

Aucun répit pour le Liban. L'agence de presse libanaise Ani a annoncé, dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 octobre, la mort de trois journalistes dans une frappe israélienne sur Hasbaya, dans le sud-est du pays. Le média libanais précise que "des avions de guerre israéliens ont effectué un raid à 3h30 [2h30 à Paris] à la frontière libano-syrienne". La chaîne pro-iranienne Al Mayadeen a annoncé le mort d'un de ses cameramen, Ghassan Najjar, dans cette frappe qu'elle a qualifiée de "délibérée contre une résidence de journalistes". Suivez notre direct.

Israël poursuit son offensive au Liban. De nouvelles frappes ont visé la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit de jeudi à vendredi. Le raid le plus violent a eu lieu à Choueifat Al-Amrousieh, où il a détruit deux bâtiments et déclenché un important incendie, selon l'agence Ani. D'après la même source, une autre frappe a tué trois journalistes à Hasbaya, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Beyrouth. Plus tôt jeudi, douze personnes dont trois enfants ont été tuées dans des frappes israéliennes sur l'est du pays, avait rapporté le ministère libanais de la Santé.

Un espoir de trêve pour Gaza. Israël a annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar pour négocier un accord sur Gaza impliquant une libération des otages., De son coté, le Hamas se dit ouvert à des pourparlers sur un cessez-le-feu dans le territoire palestinien dévasté par plus d'un an de guerre. Les dernières négociations indirectes sous l'égide des médiateurs en vue d'un cessez-le-feu avaient eu lieu en août et s'étaient soldées par un échec, comme de nombreuses tentatives précédentes.

Un territoire exsangue. La guerre a provoqué le déplacement de la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de Gaza, d'après l'ONU. Au sommet des Brics en Russie, le président palestinien Mahmoud Abbas a accusé Israël de vouloir "vider le territoire de sa population, particulièrement maintenant dans le nord", où selon Israël le Hamas regroupe ses forces. Dans le centre de Gaza, au moins 17 personnes ont été tuées jeudi dans une frappe israélienne sur une école abritant des déplacés à Nousseirat, selon la Défense civile.