Mayotte : l’île est en proie à de nombreuses violences

Mercredi 30 novembre, une semaine après les violences qui ont sévi entre bandes rivales à Mayotte et l’envoi de plusieurs hommes du Raid, les causes des conflits persistent malgré un calme précaire sur l’île.

L’île de Mayotte, entourée par l’océan Indien, offre en apparence un cadre calme et idyllique. Pourtant, l’île est secouée par de nombreuses violences urbaines. Ainsi, certains assaillants profitent des embouteillages pour attaquer ou braquer des véhicules. Nadjim Ahamada, avocat et ancien conseiller municipal, fait partie des victimes de ces attaques. "En essayant de s’échapper, en slalomant entre les voitures, on m’a lancé un sabre", se remémore-t-il.



Des agressions plus violentes qu’auparavant

Bien que les agressions existent depuis longtemps sur l’île, elles sont de plus en plus violentes. Plusieurs bandes de jeunes se prennent à partie et n’hésitent pas à attaquer à la machette leurs victimes dans des cars scolaires. En réponse à ces actes très violents, une cinquantaine de chauffeurs de bus ne veulent plus effectuer leur travail. Pour leur sécurité, les habitants de l’île veulent plus de renforts policiers, et certains réclament l’armée.