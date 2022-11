Coupe du monde 2022 : la compétition au Qatar est la plus chère de l'histoire

La Coupe du monde de football au Qatar est celle qui a coûté le plus cher à organiser. L'émirat a en effet déboursé plus de 200 milliards d'euros depuis 2010.

La Coupe du monde de football au Qatar est la plus chère à avoir été organisée. Pour accueillir la compétition, le Qatar a dépensé plus de 200 milliards d'euros depuis 2010. En comparaison, en 1998, la France a déboursé l'équivalent d'1,3 milliard d'euros. En 2014, le Brésil a dépensé 11,6 milliards d'euros. C'est presque autant que la Russie, qui a déboursé 11,8 milliards d'euros en 2018. Pour 2022, le petit émirat riche de son gaz a dû tout construire ou presque, avec six nouveaux stades, un aéroport flambant neuf, des hôtels de luxe, mais aussi un réseau ferré dont un métro.



Une transformation spectaculaire



À Doha, capitale du Qatar, quasiment tout a changé. Sur des images satellites, la transformation du paysage est spectaculaire. La ville nouvelle de Lusail (Qatar) a par exemple été érigée en plein désert en moins de dix ans. Des chantiers pharaoniques terminés en un temps record, qui auraient coûté la vie de milliers d'ouvriers étrangers. Les retombées de cette compétition en termes d'image sont incertaines pour le Qatar.