Chasse : de nouvelles règles vont bientôt être annoncées

Lundi 9 janvier, la secrétaire d’État à l’Écologie dévoilera son plan zéro accident. Plusieurs mesures sont évoquées pour sécuriser la pratique que des ONG cherchent à interdire le dimanche.

Depuis septembre et l’ouverture de la chasse, des chasseurs se retrouvent tous les week-ends. Leur premier réflexe est de poser des panneaux de signalisation, déjà obligatoires au niveau national. Ils utilisent en plus une application de géolocalisation des zones de battues. Cela pourrait devenir systématique. Ainsi, les randonneurs et vététistes sont avertis par un message lorsqu’ils s’approchent à moins d’un kilomètre.



L'interdiction de la chasse le dimanche ne devrait pas être retenue

La mise en place d’un délit d’alcoolémie est également en discussion, ainsi qu’un test pratique tous les dix ans accompagné d’un examen médical. "La remise à niveau, je pense que ce serait bien oui", soutient Isabelle Ramillon, chasseuse. L’interdiction de la chasse le dimanche ne devrait pas être retenue. Audrey, elle, a pris l’habitude de ne pas sortir le dimanche à cause des chasseurs. Il y a deux ans, un de ses amis a été tué dans un accident de chasse. Pour elle, une application "ne va pas empêcher les balles de traverser des zones".