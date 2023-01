Chine : finie la quarantaine pour les voyageurs internationaux

La Chine lève, dimanche 8 janvier, la quarantaine pour les voyageurs en provenance de l’étranger. La mesure avait été mise en place en 2020.

Dans les aéroports chinois ont lieu des retrouvailles, comme une libération. De nombreuses personnes se serrent dans les bras le plus longtemps possible afin de rattraper les moments perdus. Pour la première fois depuis trois ans, il n’y a plus de quarantaine pour les voyageurs en provenance de l’étranger. Il n’est plus nécessaire de s’isoler dans un centre aux conditions drastiques.

Quitter le pays et y revenir en toute tranquillité

De nombreux Chinois expatriés viennent donc enfin rendre visite à leurs proches. "J’arrive d’Angleterre et je retrouve toute ma famille pour le Nouvel An chinois", se réjouit une Chinoise. Les occidentaux qui vivent en Chine en ont aussi profité pour quitter le pays et revenir en toute tranquillité. Depuis le 8 janvier, les Chinois obtiennent à nouveaux des visas touristiques pour l’international. Un assouplissement qui intervient au moment d’une vague de contamination.