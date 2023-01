Bernwiller (Haut-Rhin) a payé, en 2022, 100 euros la tonne de miscanthus : 30 000 euros au total pour passer l'hiver. Un prix plus bas que beaucoup de combustibles mais aussi un gage de stabilité budgétaire.

La plante est herbacée, aux aspects de roseaux. Le miscanthus est une plante aux multiples vertus devenue, à Bernwiller (Haut-Rhin), un combustible local et écologique. Dans le village, on la retrouve un peu partout, surtout sous des hangars où la plante est stockée par la commune une fois broyée. "C'est un peu comme de la paille", décrit Patrick Baur, maire de Bernwiller. Elle sera utilisée tout l'hiver pour alimenter la chaudière de la ville.

Le miscanthus ne demande pas d'entretien

Bernwiller a payé, en 2022, 100 euros la tonne de miscanthus : 30 000 euros au total pour passer l'hiver. Un prix plus bas que beaucoup de combustibles mais aussi un gage de stabilité budgétaire. "Le miscanthus est planté chez nous, sur nos terrains, on le récolte, on le stocke donc on a la main dessus. Ce n'est pas indexé sur les prix des énergies, comme on peut l'avoir avec le fioul, avec le bois", expose Patrick Baur.

Ce jour-là, la cuve du village est d'ailleurs réapprovisionnée à un kilomètre du hangar de stockage. Aujourd'hui, le village chauffe tous ses bâtiments publics et plus de 80 habitations grâce au miscanthus. Arrêter le chauffage au bois pour le miscanthus, le virage a été passé il y a plus de quinze ans avec les premières plantations. A l'époque, il fallait protéger les ressources en eau. "L'idée était de trouver une plante qui pourrait se produire sans aucun intrant chimique. Donc aucun désherbage chimique, aucun engrais", explique Mathieu Ditnet, agriculteur retraité et ancien maire d'Ammertzwiller. Autre avantage : le miscanthus repousse chaque année, sans demander d'entretien.