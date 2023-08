Eboulement en Savoie : le trafic ferroviaire et routier toujours largement interrompu

Le trafic transalpin est en état d’urgence absolue, a prévenu le maire de Chamonix en Savoie.

Le flux des voitures et des camionnettes est incessant à Saint-André (Savoie), où des protections de fortune ont été mises en place autour de la chaussée pour gérer la fréquentation hors normes. “C'est toujours embêtant, car quand on va à Chambéry, cela va plus vite”, précise un riverain. Les habitants du village se montrent compréhensifs mais surtout gênés. “On fait plus attention aux enfants. Cela met plus d’animation”, s’amuse une mère de famille.

Poids lourds déviés

Les poids lourds de plus de 19 tonnes sont déviés au-dessus du village, alors que les gendarmes organisent des convois exceptionnels quatre fois par jour. Toute la logistique de livraisons est elle modifiée. Dans le magasin de bricolage de la commune, c’est le calme plat, alors que le béton et le bois commencent à manquer. La montagne est, elle, toujours sous haute surveillance pour mieux anticiper des éboulements à venir.