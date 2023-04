Vosges : le choc après l'assassinat d'une fillette à Rambervillers

C. Vérove, N. Fleury, J. Roth, J. Susselin, A.-S. Pierson, J.-P. Petitcolas, F. Fontaine

La ville de Rambervillers, dans les Vosges, est marquée depuis 24 heures par le terrible meurtre de Rose, une fille de 5 ans, retrouvée assassinée et dénudée, mardi 25 avril, près de son domicile. Un jeune homme de 15 ans, déjà mis en examen pour viol sur mineur, est le principal suspect.

À Rambervillers (Vosges), mercredi 26 avril, un bouquet de fleurs et quelques roses ont été déposés par des voisins devant la maison où vivait Rose, la victime âgée de cinq ans. “C'était mon bébé, ma poupée. (...) Aujourd’hui, qui vient me prendre dans les bras, qui vient me faire un bisou, qui vient me dire maman ? Je veux juste que justice soit faite”, dit la mère de l’enfant, en larmes. Dans l’après-midi de mardi, la petite fille disparaît tandis qu'elle jouait devant son domicile. Son corps dénudé et sans vie a été retrouvé à moins de 300 mètres, dans un sac plastique à l’intérieur d’un appartement.

Le suspect déjà mis en examen pour viol sur mineur

Un adolescent de 15 ans a été interpellé au même endroit, il a lui-même appelé la police. Placé en garde à vue, il est entendu par les gendarmes dans le cadre de l’enquête. Le suspect n’avait jamais été condamné, mais avait déjà été mis en examen pour un viol sur mineur en février 2022. Dans la commune, de nombreux voisins s’alarmaient de son comportement, mais il n’avait pas fait l’objet d’un signalement. Une petite fille raconte avoir été approchée et suivie jusqu’à ce qu’elle arrive à rentrer chez elle. Une enquête pour meurtre a été confiée au parquet de Nancy (Meurthe-et-Moselle).