Handicap : les problèmes persistants d'inaccessibilité

A Niort (Deux-Sèvres), un usager en mobilité réduite témoigne de ses difficultés. Trottoir non-accessibles, poubelles bloquant le passage et commerces difficiles d'accès... Tant de problèmes que ces personnes en fauteuil roulant rencontrent. Une équipe de France Télévisions l'a suivi pour un trajet type.

Ce sont des gestes du quotidien comme par exemple monter un trottoir. Et pourtant, à Niort (Deux-Sèvres), une personne à mobilité réduite se retrouve bloquer. Impossible pour elle de se mettre sur le trottoir. "J'ai des roues qui ne touchent pas par terre", commente un usager, essayant de se hisser tant bien que mal, "là j'étais à deux doigts de tomber". Dans les rues, entre les poubelles qui prennent de la place ou encore les poteaux, il est difficile de se déplacer. Après de multiples efforts, il préfère se mettre sur la route. Et si après quelques risques, il arrive enfin à la boutique, rien n'est terminé.

Trois fois plus de temps qu'un piéton

Les portes de boutiques sont lourdes. "On ne demande pas plus d'effort que ça, qu'on puisse rentrer, que quelqu'un soit là, toujours vigilant pour nous aider", explique-t-il. La commerçante réplique : "On a une sonnette, on a tout ce qu'il faut ! Mais ce n'est peut-être pas suffisant". Ce manque d'accessibilité a souvent dissuadé l'usager de se rendre dans le centre-ville. "Une personne jeune handicapée ne va pas penser à tout ça et ne va pas anticiper. Il va se prendre des murs à chaque fois", confie-t-il. Pour un même trajet, il aura mis trois fois plus de temps qu'un piéton.