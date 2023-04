Espagne : le pays en proie à la canicule

Dans les prochains jours, les températures pourraient atteindre les 40°C en Espagne. Cette situation inquiète les habitants et les météorologues.

Une terre craquelée, c’est tout ce qu’il reste d’un lac artificiel de Catalogne (Espagne). Son eau évaporée laisse apparaître une église jusqu’alors immergée. On retrouve ces paysages de sécheresse en Andalousie, où on annonce 40°C ces prochains jours. Les espagnoles craignent même un record d’Europe de chaleur pour la saison. "Il n’y a plus de mi-saison, on regrette de ne plus vivre au rythme des quatre saisons", déplore une femme.

"Le chaud devient de plus en plus chaud"

Cette canicule printanière s’explique par des remontées d’air chaud venues du Maghreb et qui restent bloquées sur la péninsule à cause d’un anticyclone. Ces températures extrêmes inquiètent les météorologues. "On le sait, la terre se réchauffe. […] Le chaud devient de plus en plus chaud. Donc, […] on a des températures qui deviennent de plus en plus extrêmes pour des situations météos classiques. Ça, c’est inquiétant", analyse Jérôme Cerisier, météorologue chez Weather Solutions. L’Espagne traverse une canicule sans précédent. Les producteurs craignent pour leurs récoltes.