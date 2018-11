VIDEO. Regardez le documentaire "Histoire secrète de l’antiterrorisme"

Alors que la France commémore, mardi 13 novembre, les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis il y a trois ans, faisant 130 morts et des centaines de blessés, France 2 diffuse à 21 heures Histoire secrète de l’antiterrorisme, un documentaire réalisé par Patrick Rotman et Vincent Nouzille. Pour la première fois, les principaux responsables de la lutte antiterroriste racontent plus de trente ans de lutte pour protéger les Français.

Ils sont procureur, juge, responsable de la police nationale, de la gendarmerie ou patron des unités d’élite. Ces hommes qui luttent contre les réseaux du terrorisme sortent de l’ombre. Ils témoignent sur l’évolution des menaces et la manière dont le dispositif antiterroriste a dû s’adapter pour faire face à plusieurs vagues d’attentats meurtriers : attaque de la rue des Rosiers en 1982, attentat de la rue de Rennes en 1986, bombes dans le RER en 1995, 11-Septembre 2001, attentats de Toulouse et Montauban en 2012 et, plus récemment, attaques de Paris et Saint-Denis.

Quelles leçons en ont été tirées ? Quel est l’état de la menace, et comment s’y adapter ? Comment détecter la radicalisation ? Quelle prise en charge pour les enfants de jihadistes français retenus en Syrie ? Quelle place pour les victimes ? Après la diffusion du film, Julian Bugier et ses invités prolongeront la soirée pour tenter de répondre à toutes ces questions.