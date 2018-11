Attentats du 13-Novembre : tous les commanditaires ont-ils été éliminés ?

Le 13 novembre 2015 à Paris, on compte 130 morts et 400 blessés dans les attentats. Sept hommes ont imaginé ce macabre scénario, sélectionné les exécutants, donné les ordres et supervisé les attaques depuis Raqqa, en Syrie. Sept commanditaires qui auraient tous été abattus, selon l'enquête de Matthieu Suc, journaliste de Mediapart. Pour y parvenir, des bombardements ont été menés par la coalition internationale en Irak et en Syrie. Les autorités françaises ont d'ailleurs à plusieurs reprises reconnu procéder à des frappes ciblées.

Leur identification reste difficile

Selon l'enquête du journaliste, les commanditaires du 13-Novembre, parmi lesquels un Français et un Belge, appartenaient à une structure ultra organisée chargée de mener des attaques à travers le monde. Au lendemain du 13-Novembre, ces hommes se seraient réunis dans le vestiaire d'un stade de Raqqa pour débriefer leur opération terroriste. Reste toujours la difficulté d'identifier à 100% les victimes d'un bombardement sur un terrain de guerre. Certains jihadistes donnés pour morts ont parfois refait surface.

