Australie : Daech revendique une attaque au couteau

Armé d'un couteau, un homme court vers les policiers et tente de les poignarder à plusieurs reprises. Il recule, avant de repartir à la charge. Un long face-à-face en pleine rue, dans le quartier d'affaires de Melbourne (Australie). Un homme vient de tuer un passant et d'en blesser deux autres à l'arme blanche. Au début, les policiers n'utilisent que leur matraque pour tenter de se défendre. Des habitants tentent de leur venir en aide. Sur des images, on voit l'un d'entre eux pousser un chariot de supermarché pour essayer de ralentir l'assaillant, en vain.

Un mort et deux blessés dans l'attaque

L'homme avait commencé par faire exploser sa voiture, pleine de bouteilles de gaz, avant d'attaquer des piétons. "La voiture a explosé à 30 mètres de nous. On a regardé dans cette direction, et on a su que c'était une voiture piégée", raconte un témoin de l'attaque. L'agresseur est finalement neutralisé par les forces de l'ordre et décédera quelques instants plus tard. Une attaque revendiquée par l'État islamique dans un communiqué.

