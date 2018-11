Australie : une attaque jugée terroriste fait un mort

En plein cœur de Melbourne (Australie), vendredi 9 novembre, un homme, couteau à la main, court vers des policiers et tente de les poignarder à plusieurs reprises. Il vient de tuer un passant et d'en blesser deux autres à l'arme blanche. Pendant de longues minutes, policiers et habitants tentent de l'arrêter. Juste à côté, un véhicule qui appartiendrait à l'assaillant est en flammes. À l'intérieur, la police découvre des bouteilles de gaz et les témoins décrivent au moins une explosion.

Un homme connu des services de renseignement

L'auteur de l'attaque est finalement neutralisé par un tir de police et décède quelques instants plus tard. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme originaire de Somalie était connu des services de renseignement. Il vivait en Australie depuis longtemps, mais pour la police, aucun doute, il s'agit d'un acte terroriste. Le quartier d'affaire de Melbourne a été entièrement bouclé. L'Australie est en état d'alerte maximale pour le risque d'attentat depuis 2015.

