Mort de Mohamed à Marseille : où en est l'enquête, après le placement en garde à vue de policiers du Raid ?

Cinq policiers de l'antenne marseillaise du Raid ont été placés en garde à vue mardi. Selon le parquet, deux ont été remis en liberté.

L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises du drame. Les gardes à vue de trois policiers du Raid, une unité d'élite, ont été maintenues mardi 8 août, dans le cadre d'une enquête sur la mort de Mohamed Bendriss, a confirmé le parquet de Marseille. Ce jeune homme de 27 ans est, à ce stade, le seul mort recensé en marge des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel.

Après le décès de cet adolescent de 17 ans, tué par un tir policier le 27 juin à Nanterre (Hauts-de-Seine), des violences avaient éclaté dans plusieurs villes de France. Mohamed Bendriss est mort dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, alors qu'un important dispositif policier avait été déployé pour répondre aux heurts dans la cité phocéenne. Voici ce que l'on sait de l'enquête.

La cause "probable" de la mort est un "choc violent" au thorax

Cette nuit-là, Mohamed Bendriss est mort après avoir fait un malaise alors qu'il circulait à scooter dans le centre de Marseille. D'après ses proches, le jeune homme de 27 ans était livreur pour Uber Eats, rapportent Mediapart et Marsactu. Il a été découvert cours Lieutaud, puis transporté à l'hôpital où il est mort, selon les informations de franceinfo de source proche du dossier.

Dès le 4 juillet, le parquet de Marseille notait que "les éléments de l'enquête permettent de retenir comme probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax, causé par le tir d'un projectile de 'type flash-ball'". "Cet impact a entraîné un arrêt cardiaque et donc la mort dans un temps proche, précisait le parquet. Des évènements de type émeutes et pillages se déroulaient cette nuit-là dans le secteur, sans qu'il soit possible de déterminer si la victime y avait participé ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone."

Selon une source proche du dossier à franceinfo, confirmant les informations de Mediapart, les premières exploitations des images de vidéosurveillance localisent les faits rue de Rome, dans le centre-ville de Marseille, non loin du cours Lieutaud où la victime a été découverte. Selon ses proches, le jeune homme s'est effondré devant l'immeuble où vit sa mère. "Mon fils n'était pas avec les émeutes, je sais qu'il n'a rien fait", a-t-elle affirmé auprès de Mediapart.

L'autopsie a conclu à un "choc sur le cœur"

La trace d'un possible impact de tir de lanceur de balle de défense a été repérée lors de l'autopsie du corps de Mohamed Bendriss. L'examen du corps du jeune homme a conclu à un "choc sur le cœur", qui a probablement provoqué une crise cardiaque, a appris mardi franceinfo auprès d'une source proche du dossier.

Contacté par franceinfo, Arié Alimi, avocat de la compagne de Mohamed Bendriss et membre de la Ligue des droits de l'homme, assure que deux impacts ont été constatés sur le corps du jeune homme : "un impact au niveau du cœur" ainsi qu'"un impact sur la cuisse". "Ce qui est certain, c'est que l'impact au niveau du cœur a causé un arrêt cardiaque et la mort", avance-t-il. Il a toutefois précisé que le type d'arme ou de projectile ayant provoqué cet impact reste indéterminé.

Trois policiers sont toujours en garde à vue

Mardi matin, cinq policiers de l'antenne marseillaise du Raid ont été placés en garde à vue, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte début juillet pour "coups mortels avec usage ou menace d'une arme". "Plusieurs autres policiers sont également convoqués ce jour afin d'être entendus en qualité de témoins", a ajouté le parquet dans un communiqué.

Mardi soir, deux policiers du Raid ont été relâchés, tandis que trois autres ont vu leur garde à vue prolongée. Deux services de police sont saisis dans le cadre de cette enquête : la Direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) de Marseille, ainsi que l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices.