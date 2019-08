Hommages à Steve Maia Caniço : le point sur les rassemblements en France, ville par ville

Près d'une semaine après la découverte du corps de Steve Maia Caniço et la publication d'un rapport de l'IGPN qui fait polémique, des rassemblements étaient organisés samedi un peu partout en France pour rendre hommage au jeune homme.

Des rassemblements ont eu lieu un peu partout en France samedi 3 août, notamment à Nantes, Paris, Toulouse ou encore Limoges, selon franceinfo et le réseau France Bleu et France 3, en hommage à Steve Maia Caniço.

Le corps du jeune homme a été retrouvé dans la Loire lundi 29 juillet, plus d'un mois après sa disparition pendant une intervention controversée de la police en pleine Fête de la musique à Nantes. Dans son rapport, l'IGPN dédouane les forces de l'ordre. Leur intervention est jugée "justifiée" et "pas disproportionnée" et l'enquête administrative de la police des polices ne permet pas d'établir un lien entre cette opération et la disparition de Steve Maia Caniço.

>> Suivez notre direct sur la manifestation à Nantes

Nantes

Après un rassemblement dans le calme sur l'île de Nantes, au moins 3 000 personnes ont manifesté cet après-midi dans le centre-ville de Nantes, selon les reporters de franceinfo et de France Bleu Loire Océan présent sur place. Des premiers heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les manifestants ont formé des barricades en utilisant le mobilier urbain, dans le centre-ville de Nantes. Certains éléments ont également été incendiés.

Les manifestants repoussés vers les quais de la Loire. pic.twitter.com/ft7Xmh3bqW — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) August 3, 2019

Au total, 35 personnes ont été interpellées depuis le début de la manifestation. Auparavant, 30 personnes avaient été interpellées à titre préventif, a appris franceinfo de source policière. Certains de ces individus ont été placés en garde à vue.

Paris

Entre 2 000 et 3 000 manifestants se sont rassemblés place de Clichy à Paris, avant d'aller place de la République, à l'appel des "gilets jaunes". Une minute de silence a été observée en hommage à l'animateur périscolaire de 24 ans, dont le corps a été repêché lundi dans la Loire à Nantes. Une stèle a été installée place de Clichy : "En mémoire de Steve, assassiné par la police, suite à une charge le 21 juin 2019".

Les esprits se sont un peu échauffés lorsqu'une voiture de police est passée près de la place de Clichy. Elle a été encerclée par les manifestants qui la huaient, elle a été obligée de reculer. Une partie de la foule scandait "Castaner assassin" ou "Tout le monde déteste la police".

Toulouse

Selon un reporter de France Bleu Occitanie sur place, la manifestation a débuté dans le calme place Jean Jaurès en début d'après-midi, mais elle a dégénéré. Les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Regain de mobilisation des gilets jaunes à Toulouse, ce samedi. Beaucoup de manifestants ont des pancartes dénonçant les violences policières. pic.twitter.com/BUKlyDxaFz — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) August 3, 2019

Saint-Étienne

Environ une centaine de personnes se sont rassemblées place du Peuple en hommage à Steve, à Saint-Étienne, selon France Bleu Saint-Étienne Loire. Le cortège a observé une minute de silence face au monument aux morts.

#saintetienne : environ une centaine de personnes sont rassemblées place du peuple en hommage à #Steve #Loire pic.twitter.com/3IPVu6pksM — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) August 3, 2019

Caen

À Caen, le rassemblement en hommage à Steve s'est tenu devant la préfecture, selon France 3 Normandie. Les personnes réunies ont dénoncé les violences policières.

A #Caen, le rassemblement en hommage à #SteveMaiaCaniço se tient devant la préfecture. Les personnes réunies dénoncent les violences policières. Le jeune homme avait disparu dans la nuit du 21 au 22/06 lors de la Fête de la musique. Son corps a été découvert dans la Loire. #Steve pic.twitter.com/zmhTVvwxLB — France 3 Normandie (@F3bnormandie) August 3, 2019

Limoges

Environ 70 personnes ont manifesté à Limoges en hommage à Steve. Après un sit-in devant la préfecture, le cortège s'est rendu devant l’ancien palais de justice, selon France Bleu Limousin.

Environ 70 personnes manifestent à #Limoges en hommage à #Steeve. Après un sit-in devant la préfecture, le cortège est désormais devant l’ancien palais de justice. pic.twitter.com/moFtFKPwSW — France Bleu Limousin (@FBLimousin) August 3, 2019

Laval

Une cinquantaine de personnes ont manifesté à Laval pour dénoncer les violences policières, selon un reporter de France Bleu Mayenne.

Une cinquantaine de Mayennais manifestent à Laval pour dénoncer les violences policières. #SteveMaiaCanico pic.twitter.com/kZgKVdbolm — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) August 3, 2019

Montpellier

À Montpellier, 300 "gilets jaunes" ont défilé accompagnés d'autres citoyens, selon France Bleu Hérault. Ils ont réclamé "justice pour Steve".

Avignon

Une marche a eu lieu dans les rues d’Avignon, selon France Bleu Vaucluse, qui a suivi le cortège sur place.