DIRECT. Mort de Steve : une marche blanche et une manifestation attendues à Nantes, la préfecture craint des tensions

: "Je pense qu'il faut respecter la demande et le souhait de la famille du respect du deuil, du recueillement. Cette famille a été très claire, les amis aussi. Ils ne participeront pas à ces manifestations."



Alors que des rassemblements sont prévus aujourd'hui à Nantes après la mort de Steve Maia Caniço, la députée du département appelle à "ne pas partir sur des manifestations de violences qui ne pourront pas faire avancer les enquêtes plus rapidement".



: Plusieurs appels au rassemblement en mémoire de Steve Maia Caniço ont été lancés pour ce week-end en France. Des manifestations sont notamment annoncées à Nantes, où le jeune a été retrouvé mort dans la Loire lundi. Ces événements, qui n'ont pas été déclarés en préfecture et dont les organisateurs ne sont "pas identifiés", inquiètent les autorités. Nous vous expliquons pourquoi dans cet article.

: "Pour Steve - contre les violences policières". Une première marche doit débuter vers 11 heures sur l'île de Nantes, non loin de la grue jaune, où le corps de Steve Maia Caniço a été retrouvé lundi dans la Loire. Une "manifestation contre les violences policières" doit, elle, commencer vers 13 heures à la station Commerce, dans le centre-ville, à proximité immédiate du périmètre interdit par les autorités.

: Voici pour commencer un point sur l'actualité :



• La situation semble sous contrôle dans le Gard. Après l'incendie criminel qui a ravagé 488 hectares dans le secteur de Générac, les pompiers ont fait face à trois nouveaux départs de feu. Ce matin, l'un des trois feux est terminé et les deux autres incendies sont fixés.



• "Pour Steve - contre les violences policières". Nantes s'apprête à vivre un samedi sous tension avec des appels à manifester en hommage à Steve Maia Caniço et contre les violences policières, lancés sans le soutien de la famille. Le centre-ville a été interdit aux rassemblements.



• Ce sera "la journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes" routiers français, prévient Bison Futé. L'organe de prévision de circulation a classé cette journée de chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens" en noir dans le sens des départs.